Пике: «У «Барселоны» наметился небольшой спад в игре»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», в котором каталонская команда потерпела поражение.

«Для нас было важно не пропустить быстрый гол, и мы справились с этой задачей. Однако затем гол Гризманна выбил нашу команду из колеи.

Во второй половине встречи мы начали оказывать на соперника большее давление, но мяч никоим образом не хотел залетать в ворота. Считаю, что мы приложили достаточно усилий, чтобы забить как минимум один гол.

Можно с уверенностью заявить, что у «Барселоны» наметился небольшой спад в игре», – подчеркнул испанский футболист.