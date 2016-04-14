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Пике: «У «Барселоны» наметился небольшой спад в игре»

14 апреля 2016, 07:25
5

Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», в котором каталонская команда потерпела поражение.

«Для нас было важно не пропустить быстрый гол, и мы справились с этой задачей. Однако затем гол Гризманна выбил нашу команду из колеи.

Во второй половине встречи мы начали оказывать на соперника большее давление, но мяч никоим образом не хотел залетать в ворота. Считаю, что мы приложили достаточно усилий, чтобы забить как минимум один гол.

Можно с уверенностью заявить, что у «Барселоны» наметился небольшой спад в игре», – подчеркнул испанский футболист.

Источник: Marca
Лига чемпионов Барселона Атлетико Пике Жерар
Комментарии (5)
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Denis SPb
1460621693
К нужным периодам вывести команду на пик формы - оцень трудная задача. Без смелой ротации состава тут не обойтись, так как одни и те же люди не могут выдавать максимум непрерывно.
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daler_FCB
1460633431
обидно, что пенальти не дали... а то хотя бы доиграли до серии пенальти... а там будь что будет...
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Luis Figo
1460639553
какой там не большой, мог сказать огромный спад!!! Теперь надо выигрывать ЧемИсп и КК!!!!
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3ton
1460641788
самое неприятное - это спад именно в самый сложный период Барселоне за две недели пришлось сыграть 4 сложных матча и при чем до этого - умер Круйф Это тоже отпечаток на психологию игроков . Вспомнить ,как Барселона встала , когда положили Тито в больницу с раком . Великолепная игра с Тито и удручающая игра после его В этом матче наглядно было видно , как не хватает Барселоне еще одного ТОП-полузащитника . Ракитич , Туран и другие не те игроки , которые бы тащили Лично мое мнение . Барселоне надо ТОП- полузащитник : Погба , Озил даже Ройс бы усилил
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RusUltras
1460684712
В самых сложных матчах Месси не видно, не такой уж он и лидер, каким его считают
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