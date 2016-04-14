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    Халк советует Виллаш-Боашу остаться в «Зените»

    Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк подчеркнул, что не хочет ухода главного тренера сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша из петербургского клуба.

    Вы бы хотели, чтобы Виллаш-Боаш остался и продолжил работу, говорили с ним на эту тему?

    – Все знают, как хорошо я отношусь к АВБ. Конечно, мы хотим выиграть этот чемпионат, чтобы Андре уехал с золотом, но даже если вдруг не победим, это никак не умоляет его заслуг в «Зените». Он провел отличную работу.

    – И все же – хотели бы, чтобы Андре остался?

    – Он уже не раз говорил, что уйдет и сделает годичный перерыв в карьере. Я точно не знаю, но думаю, что это связано с личными причинами, и в любом случае это его выбор. Если бы я был им, то остался бы в «Зените». Но мы должны уважать выбор Андре и пожелать ему удачи.

    – Специалисты считают, что решение по новому тренеру «Зенита» будет зависеть и от вашего мнения. Кого бы вы хотели видеть?

    – Независимо от того, кто станет нашим тренером, я буду делать все, чтобы помогать ему и команде, и буду уважать его. У меня нет каких-то конкретных предпочтений.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2016 07:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +208

      renepjd 14 апреля 2016, 11:19

      Учитывая слухи на кого хотят поменять - авб не самый плохой вариант

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 апреля 2016, 10:18

      лучше бы остался. хрен на хрен менять только время терять. а время это деньги

      0
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      Рейтинг: +67

      Lenine 14 апреля 2016, 10:01

      "...это никак не умоляет его заслуг в «Зените»"©
      *умАляет

      0
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      Рейтинг: +91

      grigkh 14 апреля 2016, 09:29

      Уйдет

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 апреля 2016, 09:13

      Остаться или нет первым решит руководство Зенита, а потом Виллаш-Боаш.

      -2
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      Рейтинг: +1423

      Parham > vladimir-7 14 апреля 2016, 09:46

      Ты просто какой-то ДИКТАТОР!!

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 14 апреля 2016, 08:43

      Яйца курицу не учат

      0
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