Президент «Лацио» рассчитывает получить около 80-ти миллионов от продажи игроков этим летом

Президент «Лацио» Клаудио Лотито составил список игроков, продажа которых может принести ему 70-80 миллионов евро в период летнего трансферного окна.

Сообщается, что «Лацио» может расстаться с Этритом Беришей, Сантьяго Джентилетти, Огением Онази и Марко Пароло. Основная же прибыль по замыслу Лотито будет получена от продажи хавбека Антонио Кандревы, которого президент римского клуба оценил в 35 миллионов.

После 32-х туров Серии А «Лацио» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.