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    Петраков ушел из «Торпедо» ради «Томи»

    Главный тренер московского «Торпедо» Валерий Петраков покинул свой пост. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Главной причиной такого решения послужило желание специалиста перейти на работу в «Томь», которая претендует на повышение в классе по итогам сезона в ФНЛ.

    «Сейчас я испытываю противоречивые чувства, можно сказать, мое сердце разделилось на две части. «Томь» – клуб, в котором я начинал свою тренерскую карьеру, проработал там больше шести лет. А про «Торпедо» и объяснять ничего не нужно: это клуб, в котором я играл и работал, который подарил мне хороших учителей. Так что сейчас мне грустно от того, что мы расстаемся. Но мое решение связано исключительно со спортивными принципами: «Томь» ставит перед собой самые серьезные задачи, претендует на попадание в Премьер-лигу. И когда ко мне обратился губернатор Томской области Сергей Жвачкин, с которым мы в свое время создавали клуб с нуля, у нас состоялся долгий и обстоятельный разговор, в ходе которого Сергей Анатольевич привел серьезные аргументы.

    Любому другому клубу я ответил бы отказом, здесь я дал добро. Я даже попросил Сергея Анатольевича позвонить президенту «Торпедо» Александру Тукманову. Рад, что у них состоялся разговор, и они решили все вопросы. Я благодарен Александру Вячеславовичу за то, что он ответил на мою просьбу согласием. Могу сказать, что от полутора лет работы с ним у меня остались самые приятные впечатления. Он настоящий президент, который любит клуб, и я всегда ощущал поддержку с его стороны. Я верю, что под руководством Тукманова «Торпедо» сумеет справиться с неурядицами, и в нашей команде наступят хорошие времена», – прокомментировал свою отставку Петраков.

    Источник: ФК «Торпедо»

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    13.04.2016 15:05
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