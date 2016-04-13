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    Президент Аргентины приедет в Россию на ЧМ-2018

    Министр иностранных дел Аргентины Сусана Малькорра подчеркнула, что президент южноамериканской страны Маурисио Макри посетит Россию во время чемпионата мира.

    «Аргентина обязательно приедет в Россию играть на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Президент Аргентины приедет также, так как он любит футбол», – отметила Малькорра.

    Напомним, что матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Калининграде.

    Источник: ТАСС

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    13.04.2016 13:22
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