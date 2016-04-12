Ротэн: «ПСЖ» надо выигрывать»

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жереми Ротэн уверен, что у французского клуба есть все для победы в Лиге чемпионов, но сначала нужно пройти «Манчестер Сити» в четвертьфинальном противостоянии.

«ПСЖ» надо выигрывать. Если ему не удастся забить быстрый гол, то придется оголять тылы, а у «Манчестер Сити» очень быстрые форварды. Они будут опасны при контратаках.

Думаю, у «ПСЖ» есть все необходимое, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Команда имеет шансы выйти в финал, но для начала надо сделать шаг в полуфинал», – заявил Ротэн.

Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 2:2. Ответная встреча состоится в Манчестере во вторник, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.