Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Романцев: «Состав у «Зенита» посильнее, чем у «Спартака»

    Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев выразил свою точку зрения касательно ближайшей игры красно-белых с «Зенитом», которая пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ. Встреча состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге.

    «Обычно, готовясь к следующей встрече, тренер учитывает просчеты, допущенные в предыдущей. Наверняка Аленичев будет иметь это в виду. Но ясно, что, исходя из возможностей питерцев, нужно максимально насытить середину поля и не позволять им разгонять атаки, что здорово получается у Витселя и Данни. Ну и на флангах нельзя давать разгуляться Жиркову со Смольниковым. Конечно, состав у «Зенита» посильнее, чем у «Спартака». Да, «Зенит» сегодня на ходу и особенно силен дома. Но все это не поводы впадать в уныние.

    Имеет ли смысл сыграть с Халком персонально? Не думаю. Я в своей тренерской практике лишь дважды пошел на это, поручив Кулькову опеку Марадоны в матчах с «Наполи». И не прогадал – Васька закрыл аргентинца. Халку, как и Дзюбе, нельзя давать свободно принимать мяч. Вот здесь на первый план и должны выйти подстраховка и умение поддержать партнера. Надо играть в свою игру», — сказал специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2016 06:50
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 апреля 2016, 20:49

      Какие то преждевременные оправдания на случай поражения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 апреля 2016, 20:12

      арбитром встречи "Зенит" – "Спартак" назначен Михаил Вилков

      жаль что не Лапочкин))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 апреля 2016, 20:06

      победит тот, у кого самый худший логотип..а если серьезно..не считаю...что спартак ЗНАЧИТЕЛЬНО слабее зенита...победит сильнейший! ничьей не будет..если что...судьи помогут))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Vasilij91 12 апреля 2016, 10:05

      Будет ничья 1-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 апреля 2016, 09:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СКАЖУ СРАЗУ, БУДЕТ НИЧЬЯ, КАК ВСЕГДА

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > REDWHITE_ 12 апреля 2016, 10:19

      Как всегда у спама будет гореть очко!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6611

      maior-60 12 апреля 2016, 08:32

      Все покажет игра. Победит тот, кто больше этого хочет.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > maior-60 12 апреля 2016, 08:42

      Хорошо сказал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > maior-60 12 апреля 2016, 09:01

      уххх! сильно сказано!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 12 апреля 2016, 07:38

      Зенит должен побеждать и бороться дальше за титул!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 12 апреля 2016, 07:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      2-1 в пользу Зенита и не чего обсуждать.

      -7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11