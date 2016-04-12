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    Смолов: «Буду стараться стать лучшим снайпером сезона в РФПЛ»

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов пообщался с журналистами на тему матча 23-го тура РФПЛ с «Уралом» (6:0), в котором он оформил покер.

    – Есть ли люди, которым вы ответили этим покером? Те, кто подчеркнуто и агрессивно не верил в вас, публично уничижал?

    – Вообще нет. Не обращаю на такое внимание. У каждого есть свое мнение, и каждый имеет на него право. Не собираюсь никого переубеждать. Мое дело – играть в футбол и все доказывать не словами, а своей игрой.

    – После покера «Уралу» вы отстаете от лучшего снайпера чемпионата спартаковца Промеса лишь на гол. А ведь с 2007 года ни один российский футболист не выигрывал гонку снайперов в РФПЛ. Очень хочется?

    – У любого нападающего есть такое желание. А получится или нет – узнаем после 30-го тура. Буду стараться!

    – Но мысли о снайперском титуле до этого тура были?

    – Слукавлю, если скажу, что не думал об этом.

    – Не опасаетесь ли, что загоните себя мыслями о снайперской гонке?

    – Я просто не буду об этом думать. А буду – о том, как нам выиграть все оставшиеся матчи и забраться как можно выше в таблице.

    – Одно время над вами, в частности, в СМИ просто издевались. Не хотели кому-нибудь расквасить физиономию?

    – Поначалу остро реагировал, пытался что-то выяснить и предпринять. Но со временем перестал обращать на это внимание. Каждый человек, повторяю, имеет право на свое мнение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2016 06:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 апреля 2016, 02:24

      Постарайся, Федя! Увидеть покер, вообще, не только в твоём исполнении, нам опять лет десять не светит, а вот дубль вполне реально и не один

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 апреля 2016, 21:05

      один раз повезло и федя зазвездился

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 апреля 2016, 11:28

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      folkerx 12 апреля 2016, 10:48

      Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru

      -1
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      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow 12 апреля 2016, 10:19

      В себя поверил после покера парень) так держать, Федя! Докажи всем что ты лучший!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 12 апреля 2016, 10:18

      Теперь у Смолова шансы есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 апреля 2016, 09:44

      Пилите, Шурочка, пилите...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1175

      Karpathian 12 апреля 2016, 09:29

      Федору удачи...
      ps. как у коренного екатеринбуржца у меня все равно рвется пердак от его покера...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      bestolochch 12 апреля 2016, 09:18

      Еще пару хет-триков, и все в порядке

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 апреля 2016, 08:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И тут Остапа понесло....
      случайно забил и превратился в пустобола дзюбу)))))

      -4
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      ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг > REDWHITE_ 12 апреля 2016, 10:16

      А тем временем Дзюба оформил 100 мячиков...

      4
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