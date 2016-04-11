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    Смолов оформил первый российский покер в РФПЛ за 15 лет

    Покер нападающего «Краснодара» Федора Смолова, который он оформил в поединке 23-го тура РФПЛ против «Урала», стал первым за 15 лет для российских игроков в национальном первенстве.

    Последний раз подобным образом удалось отличиться тогдашнему форварду «Динамо» Антону Хазову, забившему четыре гола в ворота «Факела» (6:2) в ноябре 2001-го года.

    В последний же раз четырежды поразить ворота соперника в одном матче чемпионата России удалось экс-нападающему ЦСКА Вагнеру Лав, защищающему ныне цвета «Монако». Произошло это в игре 28-го тура сезона-2008 против «Москвы» (4:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 01:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 11 апреля 2016, 12:01

      Надеюсь продолжит в том же духе и станет вместе с Дзюбой основой на ЧЕ

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 11 апреля 2016, 12:00

      МОЛОДЕЦ ДЯДЯ ФЕДОР! ТАК ДЕРЖАТЬ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 11 апреля 2016, 09:55

      Вот уровень российских игроков ....15 лет,интересно в других топ чемпионатов какие данные по покер???

      0
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      Рейтинг: +16

      Vasilij91 11 апреля 2016, 09:11

      Продолжай в том же духе, и место в основе сборной будет не за горами!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 11 апреля 2016, 08:12

      Федя молодец! Так держать. Жги на евро

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 апреля 2016, 07:58

      Смолов необходим сборной, он постоянно нацелен на взятие ворот и это ему
      удается.

      2
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      Рейтинг: +10

      Planeta_Lebedeff 11 апреля 2016, 07:50

      Молодец

      2
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 11 апреля 2016, 07:12

      Федя молодец!
      Его бы вместо Кокорина вызывать.

      1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 11 апреля 2016, 06:51

      Молодец!

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      Рейтинг: +82

      KELT88 11 апреля 2016, 06:39

      жжет Федя

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