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    Смолов – автор первого покера в нынешнем сезоне РФПЛ

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов забил четыре гола в матче 23-го тура РФПЛ с «Уралом». Отметим, что это первый покер в нынешнем сезоне чемпионата России среди всех футболистов.

    Кроме того, Смолов забил четыре гола в одном матче впервые в карьере. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Краснодар» в РФПЛ 22 матча, в которых отметился 12 забитыми мячами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2016 18:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +345

      Наварх 11 апреля 2016, 03:33

      Радуют футболисты сборной России своей результативностью и не менее радует их лидерство в гонке бомбардиров (Дзюба/Смолов). Надеюсь тенденция такая сохраниться, ведь даже Кокорин забил в этом туре. Поздравляю Фёдора.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 10 апреля 2016, 21:51

      МОЛОДЕЦ ДЯДЯ ФЕДОР! ТАК ДЕРЖАТЬ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 10 апреля 2016, 18:47

      Молодец Федька, старается перед Евро

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      msbleff > карасевщина 10 апреля 2016, 19:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      прежде всего ради премии

      -5
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