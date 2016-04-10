Смолов – автор первого покера в нынешнем сезоне РФПЛ

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов забил четыре гола в матче 23-го тура РФПЛ с «Уралом». Отметим, что это первый покер в нынешнем сезоне чемпионата России среди всех футболистов.

Кроме того, Смолов забил четыре гола в одном матче впервые в карьере. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Краснодар» в РФПЛ 22 матча, в которых отметился 12 забитыми мячами.