Ван Гаал: «Ибрагимович? В «МЮ» я избавляюсь от игроков старше 33»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал двусмысленно высказался по поводу возможного прихода в клуб нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

«Нам нужно улучшить нашу селекцию, ведь когда я пришел в клуб, здесь уже было шесть или семь игроков старше 33 лет. Сейчас об этом уже никто не помнит, потому что их здесь больше нет. Но теперь команда значительно моложе, и нам по-прежнему стоит просматривать других молодых игроков, чтобы добавить креативности и скорости в атаке.

Больше всего мне нравится наша молодежь, потому что они воспитаны в духе «МЮ», и в этом заключается философия не только нас, но и «Аякса», «Барселоны», и даже «Баварии».

Ибрагимович? Поживем — увидим. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Однако ему уже 34, а я только что говорил от игроков в каком возрасте я избавляюсь», — заметил ван Гаал.