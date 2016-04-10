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  • Ван Гаал: «Ибрагимович? В «МЮ» я избавляюсь от игроков старше 33»

Ван Гаал: «Ибрагимович? В «МЮ» я избавляюсь от игроков старше 33»

10 апреля 2016, 10:49
15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал двусмысленно высказался по поводу возможного прихода в клуб нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

«Нам нужно улучшить нашу селекцию, ведь когда я пришел в клуб, здесь уже было шесть или семь игроков старше 33 лет. Сейчас об этом уже никто не помнит, потому что их здесь больше нет. Но теперь команда значительно моложе, и нам по-прежнему стоит просматривать других молодых игроков, чтобы добавить креативности и скорости в атаке.

Больше всего мне нравится наша молодежь, потому что они воспитаны в духе «МЮ», и в этом заключается философия не только нас, но и «Аякса», «Барселоны», и даже «Баварии».

Ибрагимович? Поживем — увидим. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Однако ему уже 34, а я только что говорил от игроков в каком возрасте я избавляюсь», — заметил ван Гаал.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан ван Гаал Луи
Комментарии (15)
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Divan-228
1460275163
Дебил. А каррик что не человек???
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zohan383
1460276406
тупой вангал
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Asbjorn
1460277262
От ван Галя избавится надо
Ответить
nikita08
1460277913
Дурень.
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AndresLoko
1460280063
так почитаешь отзывы, кто Ван Гал и кто вы, сборище писанчуков..
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Миша00
1460280218
в чем то он и прав
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Dagestan777
1460280964
Когда же придет Моуриньо
Ответить
BlackMurder
1460283059
от людей которые не приносят пользу тоже избавляются!!!
Ответить
de bruyne
1460283983
Скоулс гигс фердинанд видич старые и то мю на 1 2 место тянули....а щас что?
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Pro100Kid
1460289682
Вот бы вот так: -Владельцы МЮ: Ван Гаал? Мы от тренеров старше 55 избавляемся.
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