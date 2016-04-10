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    Веретенников: «В «Спартаке» к Дзюбе отнеслись не совсем красиво»

    Легендарный нападающий «Ротора» Олег Веретенников, забивший за свою карьеру больше 200 голов, прокомментировал попадание форварда «Зенита» Артема Дзюбы в Клуб 100 российских бомбардиров.

    – Конечно, для любого футболиста планка в 100 голов это успех. Поздравляю Артема с этим знаменательным событием.

    – Когда поняли, что из Дзюбы получится серьезный бомбардир?

    – Артем достаточно долгое время проявляет себя, является одним из лучших российских нападающих. У него был прекрасный сезон в «Ростове», в «Спартаке» же, хоть он и показывал себя, к нему в тот период отнеслись не совсем красиво. Стоило же получить больше игрового времени, как пошли голы. Дзюба – футболист высокого уровня. Недаром он стал забивать и за сборную, и в Лиге чемпионов.

    – А ведь ему только 27 лет…

    – У него еще все впереди. Дзюба попал в свою команду, регулярно играет, много забивает. Желаю ему только удачи и успехов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2016 10:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 апреля 2016, 16:43

      Что может знать о конфликте Спартак - Дзюба случайный человек с улицы? Хотя и неплохой в прошлом футболист, ага.

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      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 10 апреля 2016, 14:15

      слова не в том порядке. совсем не красиво. так надо.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2016, 11:04

      Отнеслись ровно так-как он этого заслуживал.

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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > kniazevski 10 апреля 2016, 15:18

      а почему? он же вроде много пользы Ростову принес) хотя я с тобой согласен)

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      Рейтинг: +34

      reg57 10 апреля 2016, 10:27

      только 27)))

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