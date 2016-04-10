Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Веретенников: «В «Спартаке» к Дзюбе отнеслись не совсем красиво»

Веретенников: «В «Спартаке» к Дзюбе отнеслись не совсем красиво»

10 апреля 2016, 10:02
5

Легендарный нападающий «Ротора» Олег Веретенников, забивший за свою карьеру больше 200 голов, прокомментировал попадание форварда «Зенита» Артема Дзюбы в Клуб 100 российских бомбардиров.

– Конечно, для любого футболиста планка в 100 голов это успех. Поздравляю Артема с этим знаменательным событием.

– Когда поняли, что из Дзюбы получится серьезный бомбардир?

– Артем достаточно долгое время проявляет себя, является одним из лучших российских нападающих. У него был прекрасный сезон в «Ростове», в «Спартаке» же, хоть он и показывал себя, к нему в тот период отнеслись не совсем красиво. Стоило же получить больше игрового времени, как пошли голы. Дзюба – футболист высокого уровня. Недаром он стал забивать и за сборную, и в Лиге чемпионов.

– А ведь ему только 27 лет…

– У него еще все впереди. Дзюба попал в свою команду, регулярно играет, много забивает. Желаю ему только удачи и успехов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Зенит Дзюба Артем Веретенников Олег
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
reg57
1460273266
только 27)))
Ответить
Диктор
1460275462
Отнеслись ровно так-как он этого заслуживал.
Ответить
sochi-2013
1460286914
слова не в том порядке. совсем не красиво. так надо.
Ответить
Aztec58
1460295818
Что может знать о конфликте Спартак - Дзюба случайный человек с улицы? Хотя и неплохой в прошлом футболист, ага.
Ответить
Главные новости
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
1
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
1
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
2
ФотоРоссийский форвард подписал контракт с клубом Сегунды
09:14
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
2
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
9
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
Все новости
Все новости
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
2
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
3
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
9
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
15
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
1
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
6
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
6
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
13
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
4
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
4
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
7
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+