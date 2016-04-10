Веретенников: «В «Спартаке» к Дзюбе отнеслись не совсем красиво»

Легендарный нападающий «Ротора» Олег Веретенников, забивший за свою карьеру больше 200 голов, прокомментировал попадание форварда «Зенита» Артема Дзюбы в Клуб 100 российских бомбардиров.

– Конечно, для любого футболиста планка в 100 голов это успех. Поздравляю Артема с этим знаменательным событием.

– Когда поняли, что из Дзюбы получится серьезный бомбардир?

– Артем достаточно долгое время проявляет себя, является одним из лучших российских нападающих. У него был прекрасный сезон в «Ростове», в «Спартаке» же, хоть он и показывал себя, к нему в тот период отнеслись не совсем красиво. Стоило же получить больше игрового времени, как пошли голы. Дзюба – футболист высокого уровня. Недаром он стал забивать и за сборную, и в Лиге чемпионов.

– А ведь ему только 27 лет…

– У него еще все впереди. Дзюба попал в свою команду, регулярно играет, много забивает. Желаю ему только удачи и успехов