Симеоне: «Мы уничтожили «Эспаньол» во втором тайме»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне доволен игрой своих подопечных с «Эспаньолом» (3:1), в которой мадридцы смогли отыграться после пропущенного мяча.

«Я очень доволен работой игроков и теми усилиями, которые они вкладывают. Первый гол «Эспаньола» мог дестабилизировать нас, но в итоге все вышло наоборот. Мы продолжаем стремиться к победе, и во втором тайме мы сыграли полноценно. Что касается игры, мы уничтожили противника. Эта победа большого масштаба вдохновляет нас», — заявил Симеоне.