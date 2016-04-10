Черчесов: «Реформы в чемпионате Польши? Меня они не касаются»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов подвел итоги заключительного матча регулярного чемпионата Польши, где его клубу противостояла щецинская «Погонь» (0:0).

«Сложный был матч. Нам противостояла организованная команда. Как мы думали, так и случилось. Было много борьбы, никто не хотел уступать. 0:0 — думаю, что счет закономерный.

Что касается реформ в чемпионате, то это меня не касается», — заключил Черчесов.

Напомним, что регулярный чемпионат Польши команда Черчесова завершила на первом месте. Теперь турнирная таблица будет разделена на две половины, каждая из которых проведет дополнительный круг матчей и определит итогового чемпиона.