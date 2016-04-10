Пике: «Слова Арбелоа не заслуживают внимания, ведь он лишь раз вышел в стартовом составе»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал высказывание игрока «Реала» Альваро Арбелоа. Напомним, Арбелоа после поражения каталонцев в матче 32-го тура Примеры против «Реала Сосьедад», намекнул на то, что «Барселона» слишком часто играет в большинстве.

«Слова этого футболиста не заслуживают большого внимания, ведь за 32 тура он лишь один раз вышел на поле в стартовом составе», – сказал Пике.