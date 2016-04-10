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    Пике: «Слова Арбелоа не заслуживают внимания, ведь он лишь раз вышел в стартовом составе»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал высказывание игрока «Реала» Альваро Арбелоа. Напомним, Арбелоа после поражения каталонцев в матче 32-го тура Примеры против «Реала Сосьедад», намекнул на то, что «Барселона» слишком часто играет в большинстве.

    «Слова этого футболиста не заслуживают большого внимания, ведь за 32 тура он лишь один раз вышел на поле в стартовом составе», – сказал Пике.

    Источник: Marca

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    10.04.2016 01:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 10 апреля 2016, 20:07

      ПИКЕЕЕЕ обиделся. когда ты про реала воняеш тебе нравится.про барса рассуждает не нравиться терпи))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +62

      jinhae 10 апреля 2016, 16:12

      посмотрим сколько ты будешь выходить в его возрасте)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 10 апреля 2016, 12:00

      хахах красава Пике

      1
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    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 10 апреля 2016, 11:37

      Увы, Арбелоа прав..
      Да, почти всегда игроки соперников Барсы удаляются с поля справедливо, но так или иначе, Арбелоа прав..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 10 апреля 2016, 03:13

      Толсто,Жора!Очень толсто=)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      ETerno 10 апреля 2016, 03:11

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 10 апреля 2016, 02:33

      пике ты мудак и лошара.

      -3
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      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman > SPARTAK-ARMANi 10 апреля 2016, 05:27

      согласен

      -3
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