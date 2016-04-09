Венгер: «Ничья с «Вест Хэмом» осложнила нам жизнь в борьбе за титул»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги встречи 33-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:3).

«Мы проявили характер и командный дух, проигрывая 2:3 и сумев отыграться. В последние 20 минут шансы на победу были у обеих команды.

Сожалею, что с нашей стороны не нашлось, чем ответить Кэрроллу. Но я не собираюсь в чем-то винить игроков, Пропущенные голы вызвали у нас разочарование, особенно, учитывая то, что счет был 2:1 в нашу пользу.

Сохраняем ли мы еще шанс на титул? Не могу сказать. Сегодня мы сделали нашу задачу еще сложнее», – сказал Венгер.