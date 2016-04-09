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    Равиль Сабитов: «Бердыев не впишется в «Спартак» со своей философией»

    Главный тренер «Текстильщика» Равиль Сабитов выразил мнение, что наставник «Ростова» Курбан Бердыев не подойдет «Спартаку» из-за своей философии. Напомним, по слухам, специалист может возглавить московскую команду.

    – Как считаете, в «Спартаке» сейчас кусают локти по поводу решения назначить минувшим летом Дмитрия Аленичева, а не Бердыева?

    – Затрудняюсь ответить. Далеко не факт, что у «Спартака» Бердыева были бы такие же результаты. Насколько мне известно, красно-белые по-прежнему верят, что смогут вернуть ту игру, которая у них была при Константине Ивановиче Бескове и Олеге Романцеве. Отсюда и назначения – сначала испанца, пропагандирующего схожий футбол, а затем Валерия Карпина и Дмитрия Аленичева. Не думаю, что Курбан Бердыев вписался бы в «Спартак» со своей философией игры.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.04.2016 15:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 апреля 2016, 17:37

      Бердыев и сам никогда не пойдет в спортак, он не самоубийца.

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      Рейтинг: +1307

      Taps 9 апреля 2016, 16:44

      Кто слышал о Текстильщике ?
      Что он понимает в футболе ?

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