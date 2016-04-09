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    «Манчестер Юнайтед» интересуется Налдо

    Защитник «Вольфсбурга» Налдо заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщает источник, англичане уверены, что 33-летний футболист решит проблемы в обороне команды.

    «Мы не хотим его отпускать. Мне сложно даже подумать о том, что он покинет нашу команду», – сказал спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс.

    Соглашение футболиста с «волками» истекает в 2017 году. Сам Налдо заявил, что ему интересен переход в такой именитый клуб.

    «Манчестер Юнайтед» – топ– клуб с богатой историей. Не буду говорить, что мне это неинтересно», – отметил он.

    Источник: Bild

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    09.04.2016 11:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +37

      Yuras666 9 апреля 2016, 19:13

      лучше б тренера поменяли!

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