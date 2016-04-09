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    Агент Витселя: «Аксель остается в «Зените»

    Агент полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Франческо Марселья не подтвердил слухи о том, что бельгиец договаривается о переходе в «Рому».

    «У нас на нет никаких предложений. «Рома» не проявляла интерес к игроку. Сейчас Витсель сосредоточен на чемпионате России. Затем наступит чемпионат Европы, где он будет одним из лидеров сборной Бельгии.

    После чемпионата Европы посмотрим, какая сложится ситуация. Но сейчас Витцель – игрок «Зенита», — сказал Марселья в интервью Corriere Giallorosso.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2016 08:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2016, 11:23

      из пустого в порожнее летом просто свалит а если нет то в следующем году свободным агентом

      0
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      Рейтинг: +25

      black_spirit 9 апреля 2016, 09:55

      Агенты всегда все опровергают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 9 апреля 2016, 09:29

      ФФФууууу!!!
      В заголовке - одно, в коментах -другое!!!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 апреля 2016, 09:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      летом убежит из бомжатника)))

      -7
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      Рейтинг: +39

      3JIou KeKcuK > REDWHITE_ 9 апреля 2016, 14:03

      Уж точно не в свинарник твой

      2
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