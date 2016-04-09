Кирхгофф: «Гвардиола сделает АПЛ такой, какой вы ее еще не видели. Он выиграет лигу без проблем»

Защитник «Сандерленда» Ян Кирхгофф, ранее выступавший за «Баварию», поделился мнением о приходе нынешнего наставника мюнхенцев Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Пеп Гвардиола выиграет АПЛ и изменит эту лигу. Он сделает ее такой, какой вы ее еще не видели. Он построит одну из лучших команд и выиграет АПЛ без проблем. Вы увидите совсем другой футбол.

Это будет очень хорошо для Англии. Я думаю, что Германия выиграла чемпионат мира благодаря Гвардиоле и Клоппу», – сказал Кирхгофф.