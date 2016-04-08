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    Ибрагимович: «Про меня можно снять фильм «Ибракадабра» в стиле «Рэмбо»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович рассказал о том, что задумывается о создании автобиографического фильма.

    «Многие люди снимают обо мне и моей жизни кино и зарабатывают на этом деньги. Но раз главным героем являюсь я, то съемки должны проходить под моим контролем.

    Сейчас идут переговоры. Про меня можно было бы снять множество фильмов. Было бы хорошо сделать что-то в стиле «Рэмбо I» – «Рэмбо V». Фильм можно было бы назвать «Ибракадабра» и снять десять частей», – приводит слова Ибрагимовича Dagens Industri.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2016 22:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 10 апреля 2016, 01:22

      Шуткует, как обычно)

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 9 апреля 2016, 06:04

      Во клоун , слыхали!!!??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 9 апреля 2016, 00:07

      даёшь Кристинку на главную роль!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +862

      Jack24 8 апреля 2016, 22:53

      А лучше в стиле Джеки Чана

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      LTY 8 апреля 2016, 22:48

      Это в его стиле)

      0
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 8 апреля 2016, 22:42

      скромный

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