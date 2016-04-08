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    Молодежное первенство. ЦСКА крупно выиграл у «Мордовии»

    Московский ЦСКА дома нанес поражение «Мордовии» в матче 23-го тура молодежного первенства России. После первого тайма хозяева уступали со счетом 0:1, но во второй половине встречи сумели забить в ворота соперника четыре мяча. Победа позволила армейцам набрать 46 очков и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 23-й тур

    ЦСКА (мол.) – Мордовия (мол.) – 4:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Маркин, 39; 1:1 – Гордюшенко, 52; 2:1 – Леонов, 58; 3:1 – Жамалетдинов, 61; 4:1 – Гордюшенко, 83.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2016 14:52
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