Тухель: «Ливерпуль» стал сильнее, и тут надо отдать должное Клоппу»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель накануне первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Ливерпуля» выразил уверенность в том, что эта игра станет для наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа особенной.

«Для меня будет большим сюрпризом, если трибуны не встретят Клоппа очень тепло. Он этого полностью заслуживает. В Дортмунде Юрген проделал колоссальную работу. Это блестящий тренер, который всегда хочет выигрывать. Могу сказать, что в жажде побед он не уступит практически никому. Для него, конечно, это тоже будет особый матч», – сказал Тухель.

Кроме того, специалист оценил прогресс «Ливерпуля» под руководством Клоппа.

«В последние несколько недель «Ливерпуль» стал сильнее, и тут надо отдать должное Клоппу. Играть против этой команды очень тяжело. «Ливерпуль» высоко обороняется, в его составе много настоящих мастеров своего дела, они умеют атаковать и создавать моменты. В общем, мы ждем увлекательного матча. Знаем, что нам надо снова показать свою лучшую игру».