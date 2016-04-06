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    Игроки «Ростова» получат миллион долларов в случае победы в РФПЛ

    Руководство футбольного клуба «Ростов» дало обещание выплатить футболистам премиальные за победу в российской Премьер-лиге.

    Акционеры ростовского клуба готовы выделить сумму в размере одного миллиона долларов, которая будет поровну разделена между игроками команды, если они станут победителями чемпионата. Если по итогам сезона клуб займет второе или третье место, то сумма премиальных значительно уменьшится.

    Напомним, что за восемь туров до конца чемпионата России «Ростов» занимает первое место, на одно очко опережая ЦСКА.

    Источник: Известия

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    06.04.2016 13:13
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 апреля 2016, 10:09

      Олигархи не позволят Ростову стать чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 6 апреля 2016, 18:37

      Да у них зарплата больше, хотя это ж Ростов

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 апреля 2016, 18:09

      Игрокам Лестера обещано по 300 тыс.фунтов, если останутся в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 6 апреля 2016, 17:45

      Не уместный спор!!!! Терек всех порвет!!!

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 апреля 2016, 16:41

      Это совсем не много, если Дьяков говорил, что за победу над Спартаком каждому давали по 20 тысяч зеленых.
      Т.е игроки Ростова уже и так своими победами подняли не хилые премиальные, которые даже больше чем этот 1 млн поделенный на всех.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FanatSerj 6 апреля 2016, 20:19

      Канга опять не верит)))

      1
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 6 апреля 2016, 16:38

      по 30-40 тыщ на брата получится. очень скупо,если учесть какие бапки в других клубах платят.

      1
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > Pablo Aimar 7 апреля 2016, 11:13

      В составе условного Спартака, они бы не выиграли чемпионство и не поиграли б в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 6 апреля 2016, 16:07

      Думаю заплатят!!! Лижбы выиграли золото, что очень непросто!!! места уже были распределены давно между гинером, миллером и рфс., но всю малину портит ростов!!!!

      2
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      Рейтинг: +81

      zohan383 6 апреля 2016, 15:43

      удачи))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 апреля 2016, 15:31

      Газпром предложит игрокам Ростова больше , чтобы не стали ростовчане чемпионами.

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 апреля 2016, 18:00

      Действительно, и недорого выйдет.

      0
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      Рейтинг: +9

      mouzEmoTion 6 апреля 2016, 15:27

      Будут продавать

      -2
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