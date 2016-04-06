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    Халк: «Мне все нравится в России»

    Бразильский нападающий «Зенита» Халк заявил, что он с пониманием принял решение петербургского клуба не продавать его китайской команде, которая минувшей зимой предложила футболисту шикарные условия.

    «Китайцы сделали очень большое предложение. Клуб счел, что это не подходящий момент для моего трансфера. Нет проблем. Мне все нравится в России. У меня контракт с «Зенитом» до 2019 года. Последнее слово было и будет за клубом. В том числе по окончании сезона», — сказал Халк.

    Напомним, что за Халка китайцы были готов заплатить 30 миллионов евро.Сам футболист мог получать около 20 миллионов евро за сезон.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.04.2016 09:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +215

      iuda 6 апреля 2016, 10:21

      Халк: "Повысьте-повысьте зарплату, а то я махну, блин, в Китай"!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 6 апреля 2016, 10:14

      Ну все как обычно в России...
      могли впарить лохам за 30, в итоге через сезон за 10 еще нужно будет постараться отдать

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2016, 09:42

      Купили за 50(?),а продавать за 30. Зенька так не может, нужно наварить.
      Да и без Халка команда-ноль.

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