Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рейнджерс» вернулся в Премьер-лигу спустя четыре сезона

    «Рейнджерс» обеспечил себе путевку в высший шотландский дивизион, победив в 33-м туре Чемпионшипа «Дамбартон» (1:0). Таким образом, «плющевые мишки» впервые с сезона 2011/12 будут выступать в Премьершипе.

    Напомним, по итогам сезона 2011/12 «джерс» исключили из шотландской Премьер-лиги и отправили во вторую лигу – самую низшую из всех профессиональных лиг. В сезоне 2012/13 «Рейнджерс» выиграли этот турнир, а в следующем сезоне последовала победа уже в Первой лиге, и выход в Чемпионшип. По итогам сезона 2014/15 светло-синие получили право сыграть в стыковых матчах за выход в элиту шотландского футбола, в которых уступили «Мазервеллу».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2016 00:43
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 20 мая 2016, 19:55

      Будет интереснее соперничество!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 6 апреля 2016, 08:11

      Дерби Селтик-Рейнджерс возвращается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      overlom 6 апреля 2016, 04:24

      Ну вот, хоть будет достойное противостояние Селтику

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 апреля 2016, 01:03

      красавцы, рад за них)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 6 апреля 2016, 00:56

      "плюЩевые мишки"

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11