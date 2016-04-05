Мората: «Мое будущее сейчас не связано с «Реалом»

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората признался, что не задумывается о возвращении в «Реал», и сосредоточен прежде всего на завоевании трофеев со «старой синьорой».

«Я рад, что «Реал» добыл такую важную победу в Класико, но несмотря на это, мое будущее не связано с возвращением в мадридский клуб. В данный момент мы можем войти в историю с «Ювентусом», завоевав чемпионство и Кубок Италии.

Такое чувство, что нам вернулся долг после не совсем удачного начала чемпионата, но все это будет зря, если нас не удастся завоевать трофей. Наши шансы достаточно велики, но при этом, нам нужно сосредоточить все внимание на оставшихся матчах.

Это будет непросто, но мы должны продолжать борьбу до самого конца, ведь это то, что присуще «Ювентусу». Команда голодна до побед и заряжена на борьбу», – сказал Мората.