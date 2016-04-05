Ван Гаал получит 100 миллионов от «Манчестер Юнайтед» на летние трансферы

ЛВГ когда будет отправлен в отставку если в летные трансферы получит 100 миллионов ????
«Манчестер Юнайтед» выделит главному тренеру команды Луи ван Гаалу 100 миллионов евро на летнюю трансферную кампанию «красных дьяволов» по укреплению состава.
Как сообщает источник, руководство «МЮ» продолжает оказывать доверие голландцу и уже предоставило ему гарантии продолжения сотрудничества. Отмечается, что главной целью манкунианцев на трансферном рынке этим летом будет подписание нового форварда. В качестве одного из основных кандидатов на эту позицию рассматривается нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, за которого «Манчестер Юнайтед» может выложить порядка 70 миллионов евро.