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    Ван Гаал получит 100 миллионов от «Манчестер Юнайтед» на летние трансферы

    «Манчестер Юнайтед» выделит главному тренеру команды Луи ван Гаалу 100 миллионов евро на летнюю трансферную кампанию «красных дьяволов» по укреплению состава.

    Как сообщает источник, руководство «МЮ» продолжает оказывать доверие голландцу и уже предоставило ему гарантии продолжения сотрудничества. Отмечается, что главной целью манкунианцев на трансферном рынке этим летом будет подписание нового форварда. В качестве одного из основных кандидатов на эту позицию рассматривается нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, за которого «Манчестер Юнайтед» может выложить порядка 70 миллионов евро.

    Источник: Telegraaf.nl

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    05.04.2016 13:34
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +15

      enhtur 5 апреля 2016, 18:26

      ЛВГ когда будет отправлен в отставку если в летные трансферы получит 100 миллионов ????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      В@НЬК@ 5 апреля 2016, 17:56

      у них по ходу деньги никогда не кончаться))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +265

      Dos_Santos > В@НЬК@ 5 апреля 2016, 18:25

      тся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 5 апреля 2016, 16:39

      В следующем сезоне за выживание бороться будут. ван Гаал не тренер, его только деньги интересуют. За Лукаку 70 млн. это бред, распил будет, ван Гаал неплохо хапнет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 5 апреля 2016, 16:10

      ох сколь же он уже потратил...теперь еще дадут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 5 апреля 2016, 15:48

      Гюндагана кавани и ройс... и нани заберите обратно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 5 апреля 2016, 15:44

      Философия - штука сложная.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      DmitriM 5 апреля 2016, 15:35

      Пусть освободит пост, а трансферами должен Моуриньо уже заниматься...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 5 апреля 2016, 14:57

      100 млн евро- это вроде много, но если купят Лукаку за 70 млн, то считай трансферная компания тут же и закончилась. А на 30 млн можно купить много Дзюбиньо и Кокориньо

      4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 апреля 2016, 14:24

      Прикольно,что сегодня была новость о том,что Челси он в 50 обойдется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 5 апреля 2016, 14:10

      А Жозе где?

      3
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