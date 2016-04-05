Пике хочет сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассчитывает сыграть в финале Лиги чемпионов этого сезона с мадридским «Реалом».

«Я бы хотел сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом». Все хотят сыграть с ним, и мы должны быть больше в себе уверены, как учил нас Кройфф.

Мы любим принимать вызовы, и во вторник нас ждет очередной тяжелый соперник. Мы должны победить «Атлетико» и показать, почему выиграли в прошлом сезоне все. Теперь мы хотим повторить это вновь», – заявил Пике.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Атлетико» состоится во вторник, 5 апреля, в 21:45 по московскому времени.