Дзюба: «Не знаю, на что рассчитывал ЦСКА, когда отдал нам инициативу»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал тактику ЦСКА в матче 22-го тура РФПЛ (2:0).

«Говорите, ЦСКА отдал нам инициативу? Я не знаю, на что они рассчитывали. Может, хотели сыграть с нами вничью. Отдали нам мяч и хотели поймать нас на контратаке. Может, действительно был такой план, особенно учитывая, что у них есть такие скоростные ребята, Тошич и Муса.

Мы готовились и очень опасались этого соперника. Понимали, с кем играем и как будет трудно. Но с 15-й минуты почувствовали уверенность и начали давить. Практически не дали шансов сопернику, кроме углового, который они, честно говоря, потрясающе разыграли. Мы были не готовы к такому розыгрышу, не видели ни разу такого розыгрыша. А так, было полное доминирование и важная и уверенная победа над конкурентом», – сказал Дзюба в эфире программы «8-16» на канале «Наш футбол».