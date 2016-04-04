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  • Дзюба: «Не знаю, на что рассчитывал ЦСКА, когда отдал нам инициативу»

Дзюба: «Не знаю, на что рассчитывал ЦСКА, когда отдал нам инициативу»

4 апреля 2016, 23:29
9

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал тактику ЦСКА в матче 22-го тура РФПЛ (2:0).

«Говорите, ЦСКА отдал нам инициативу? Я не знаю, на что они рассчитывали. Может, хотели сыграть с нами вничью. Отдали нам мяч и хотели поймать нас на контратаке. Может, действительно был такой план, особенно учитывая, что у них есть такие скоростные ребята, Тошич и Муса.

Мы готовились и очень опасались этого соперника. Понимали, с кем играем и как будет трудно. Но с 15-й минуты почувствовали уверенность и начали давить. Практически не дали шансов сопернику, кроме углового, который они, честно говоря, потрясающе разыграли. Мы были не готовы к такому розыгрышу, не видели ни разу такого розыгрыша. А так, было полное доминирование и важная и уверенная победа над конкурентом», – сказал Дзюба в эфире программы «8-16» на канале «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дзюба Артем
Комментарии (9)
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travelSerg
1459807765
Доминирование и Унижение! вот на что он рассчитывал)))
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APchelov
1459808674
Какой эксперт растёт!!! На смену Ловчеву )
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Каратель помойников
1459819198
смотрю пару мячей благодаря халку забил и сразу и аналитиком,и тактиком стал,может его консультантом к слуцкому в сборную?)))
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Zenit_EKB_88
1459825334
Он передачу хорошую отдал на первый гол
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lange
1459838875
Расчет был на автогол Ломбертса
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zenit888
1459860499
У Слуцкого такая трусливая тактика, как соперник посильнее, так играем наотбой. Тоже самое будет делать сборная. Кого из последних тренеров сборной мы с восхищение вспоминаем? Никого. Слуцкому надо валить из сборной - опозорится.
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