Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кобелев: «Пропустили дурацкий гол и наступили на те же грабли»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эфире канала «Наш футбол» оценил выступление своей команды в матче 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:4).

    «Пропустили дурацкий гол через три минуты после того, как забили. Первый тайм провели хорошо, но в итоге наступили на те же грабли. К сожалению, опять не можем забить из хороших ситуаций. У нас нет человека, который забивал бы. Это наша проблема», – сказал Кобелев.

    Также наставник прокомментировал игру некоторых своих футболистов.

    «Бечирай две игры провел за сборную, у него не было свежести. Мы выпустили Погребняка с расчетом, что он мог побороться и забить. Опять был момент, но не забил. Будем делать выводы. Мы имели очень много подходов, а в наши ворота пять ударов – четыре мяча. Гол с 30 метров? Вратарь должен был брать».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2016 22:06
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 5 апреля 2016, 04:40

      Какой из четырех был дурацкий?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > zadira56 5 апреля 2016, 10:31

      первый и третий, остальные уже не имели значения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Federalll 5 апреля 2016, 01:11

      Кобелев: «Пропустили дурацкий гол и наступили на те же грабли»

      ...каждой ногой...по два раза...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 4 апреля 2016, 22:40

      Зато благо Вам- такой зрелищный матч подарили любителям футбика!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11