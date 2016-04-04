Пике: «Атлетико» – вторая команда Испании, и с ними будет сложнее, чем с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико», сравнив эту игру со встречей против «Реала» (1:2) в Примере.

«У нас сумасшедший и отчаянный настрой на эту игру. Мы готовы к матчу и собираемся сыграть очень хорошо. На протяжении 39 встреч мы не проигрывали, но пришла и наша очередь.

Мы хотим показать, почему нам удалось выиграть столько трофеев и повторить это достижение.

«Барселона» привыкла спасать свои сезоны, обыгрывая Мадрид, а теперь роли поменялись.

«Атлетико» проводит отличный сезон. Это вторая команда Испании, с ними нам будет тяжелее, чем в субботу против «Реала», – сказал Пике.

Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится во вторник, 5 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.