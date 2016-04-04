Депутат Госдумы просит мэрию Москвы не называть станцию метро в честь ЦСКА

Депутат Госдумы Александр Агеев просит мэра Москвы Сергея Собянина не называть станцию метро в честь спортивного клуба ЦСКА.

«Жители выступают против переименования станции «Ходынское поле» в «ЦСКА», ссылаясь на историческую значимость этого топонима. Кроме того, возведение данной станции метро никаким образом не связано со строительством стадиона ЦСКА, что коренным образом отличает ситуацию на Ходынском поле от обстоятельств появления названий станций «Динамо» и «Спартак». Прошу учесть мнение жителей Хорошевского района Москвы и сохранить за строящейся станцией столичного метро первоначальный вариант названия «Ходынское поле», — говорится в запросе на имя мэра.

Напомним, что в прошлом месяце власти Москвы подготовили проект постановления о присвоении названия «ЦСКА» строящейся на Ходынском поле станции метро.