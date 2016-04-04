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    Мичел в шаге от увольнения из «Марселя»

    В ближайшее время должна состояться встреча главного тренера «Марселя» Мигеля Гонсалеса, президента клуба Венсана Лябрюна с владелицей клуба Маргаритой Луи-Дрейфус, сообщает RMC. Стороны будут обсуждать ситуацию, в которой оказался клуб. В частности, причины поражения в последнем матче чемпионата Франции от «Бастии» (1:2), что привело к ситуации, когда «Марсель» оказался в шести очках от зоны вылета. Есть вероятность, что после встречи будет объявлено об увольнении Мичела с поста главного тренера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2016 08:32
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