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    Примера. «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Севилью»

    «Реал Сосьедад» в 31-м туре Примеры обыграл на выезде «Севилью» со счетом 2:1. Сан-себастьянцы заработали преимущество в два мяча уже в первом тайме. Открыл счет Бергара, а второй гол в собственные ворота забил Крыховяк. Во второй половине Гамейро сократил преимущество, но «Севилья» так и не смогла дожать соперника.

    Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

    Севилья – Реал Сосьедад – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бергара, 2; 0:2 – Крыховяк, 34 (в свои ворота); 1:2 – Гамейро, 51.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 апреля 2016, 00:01

      жаль, что севилья проиграла... причем непонятно как... матч не смотрел...по протоколу 2 автогола на одной минуте 1 гол с игры...и севилья ответила 2-мя пенальти...причеи они были пробиты с периодом в 1 минуту...на 50 и 51 мин..видимо это какойто глюк

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