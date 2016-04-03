Примера. «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Севилью»

жаль, что севилья проиграла... причем непонятно как... матч не смотрел...по протоколу 2 автогола на одной минуте 1 гол с игры...и севилья ответила 2-мя пенальти...причеи они были пробиты с периодом в 1 минуту...на 50 и 51 мин..видимо это какойто глюк
«Реал Сосьедад» в 31-м туре Примеры обыграл на выезде «Севилью» со счетом 2:1. Сан-себастьянцы заработали преимущество в два мяча уже в первом тайме. Открыл счет Бергара, а второй гол в собственные ворота забил Крыховяк. Во второй половине Гамейро сократил преимущество, но «Севилья» так и не смогла дожать соперника.
Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур
Севилья – Реал Сосьедад – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Бергара, 2; 0:2 – Крыховяк, 34 (в свои ворота); 1:2 – Гамейро, 51.