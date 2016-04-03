Примера. «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Севилью»

«Реал Сосьедад» в 31-м туре Примеры обыграл на выезде «Севилью» со счетом 2:1. Сан-себастьянцы заработали преимущество в два мяча уже в первом тайме. Открыл счет Бергара, а второй гол в собственные ворота забил Крыховяк. Во второй половине Гамейро сократил преимущество, но «Севилья» так и не смогла дожать соперника.

Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

Севилья – Реал Сосьедад – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Бергара, 2; 0:2 – Крыховяк, 34 (в свои ворота); 1:2 – Гамейро, 51.

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