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    «Тоттенхэм» хочет заполучить Витселя ближайшим летом

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в летнее трансферное окно может перебраться в «Тоттенхэм». Сообщается, что сумма сделки составит 20 миллионов евро. Минувшей зимой лондонцы уже пытались заполучить бельгийского хавбека, но российский клуб отказался отпускать игрока.

    Отмечается, что одним из факторов за переезд 27-летнего полузащитника в столицу Англии является то, что в составе «шпор» играют четыре соотечественника Витселя: защитники Тоби Алдервейрельд и Ян Вертонген, а также хавбеки Мусса Дембеле и Насер Шадли. Помимо этого, главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино лично заинтересован в услугах бельгийца.

    Напомним, что контракт Витселя с «Зенитом» истекает в 2017 году, а сам футболист сообщил о своем желании покинуть команду ближайшим летом.

    Источник: The Sun

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    03.04.2016 14:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15

      baribal 3 апреля 2016, 17:13

      после российского чемпионата легионеры в большей части не котируются, и тем паче за такие бабки! В Европе то же умеют считать финансы и прекрасно знают систему России )))

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 апреля 2016, 15:57

      Если недостающую сумму оплатит сам Витсель - нет вопросов. Купим кого-нибудь

      0
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      Рейтинг: +61

      40Zver40 3 апреля 2016, 15:48

      Ну думаю за 28,как он оценивается на трансфермаркете, продадут, ведь он контракт продлевать не намерен...хоть какие бабки за этого кудряша получить..

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 апреля 2016, 14:50

      зенька for sale)))))

      -1
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      Рейтинг: +377

      bringing 3 апреля 2016, 14:42

      Не плохо

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 3 апреля 2016, 14:42

      За 20- нормально-больше за него не получить...

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