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    Серия А. «Рома» разгромила «Лацио» в дерби, «Милан» проиграл «Аталанте»

    В матче 31-го тура Серии А «Рома» оказалась сильнее «Лацио», добыв в римском дерби крупную победу со счетом 4:1.

    В других встречах «Милан» уступил «Аталанте», «Дженоа» разгромил «Фрозиноне», «Кьево» взял верх над «Палермо», «Фиорентина» в большинстве не сумела сломить сопротивление «Сампдории».

    Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур

    Дженоа – Фрозиноне – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сусо, 43; 2:0 – Сусо, 60; 3:0 – Ригони, 72; 4:0 – Сусо, 76.

    Аталанта – Милан – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Адриано, 4 (с пенальти); 1:1 – Пинилья, 44; 2:1 – Гомес, 62.

    Кьево – Палермо – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Каччиаторе, 6; 1:1 – Джилардино, 28; 2:1 – Ригони, 53; 3:1 – Бирса, 74.

    Лацио – Рома – 1:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Эль-Шаарави, 15; 0:2 – Джеко, 64; 1:2 – Пароло, 75; 1:3 – Флоренци, 83; 1:4 – Перотти, 87.

    Удаление: Худт, 90.

    Фиорентина – Сампдория – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Иличич, 24; 1:1 – Альварес, 39.

    Удаление: Корреа, 72.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 17:58
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