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    Новосельцев: «О чемпионстве «Ростова» говорил бы весь мир»

    Защитник «Ростова» Иван Новосельцев рассказал о шансах своей команды на золотые медали российской Премьер-лиги.

    «Посмотрим, сможем ли мы выиграть чемпионат, впереди еще много игр. Загадывать что-то, я считаю, неправильно, надо идти от игры к игре и добиваться результата. Конечно, было бы круто, если бы и «Лестер», и «Ростов» заняли первые места в своих чемпионатах. Весь мир бы об этом говорил», – отметил футболист.

    После 21-го тура чемпионата России «Ростов» имеет на своем счету 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.04.2016 13:12
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 апреля 2016, 14:07

      хочу видеть в четверке ростов терек краснодар и урал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 2 апреля 2016, 13:45

      Надеемся и верим Ваня! Не подкачайте только.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 апреля 2016, 13:19

      В итоге месте на 5 остановятся!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 2 апреля 2016, 13:18

      преувеличивает

      -2
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