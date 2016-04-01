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    Червиченко: «Аленичеву до Бердыева еще очень далеко»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко накануне матча 22-го тура между красно-белыми и «Ростовом» сделал прогноз на данную встречу, а также сравнил работу Дмитрия Аленичева и Курбана Бердыева.

    «Доказать, что не зря «Спартак» выбрал Аленичева, а не Бердыева, по одному матчу сложно. Когда я говорю, что Бердыев лучше Аленичева, то я не сужу по отдельно взятому матчу. Я анализирую, насколько хорошо футболисты понимают свою задачу, насколько правильно команда играет, как отдаются игроки на поле при минимальном бюджете команды.

    Один матч, может, что-то и покажет; я думаю, что и Аленичева-то взяли на основании пары матчей, которые «Арсенал» неплохо провел, в том числе и против «Спартака». Но на длинной дистанции Аленичеву до Бердыева еще очень далеко. Тем не менее думаю, что встреча завершится вничью со счетом 1:1», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2016 18:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1297

      compka 2 апреля 2016, 00:05

      Спартак согласен на ничью?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 1 апреля 2016, 22:10

      До Бердыева всем далеко, но все команды он тренировать не может!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 1 апреля 2016, 20:19

      предлагаю запретить высказывания червиченко на Бомбардире. это оскорбляет неравнодушных к футболу и любящих этот вид спорта.

      1
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      Рейтинг: +20

      Black Jask 1 апреля 2016, 20:15

      Согласен, так как Бердыев всегда отталкивается от классификации игроков, находит с ними общий язык, прорабатывает каждый участок поля с ними и достигает результата. Конечно не всегда бывают победы, но того чего достиг ФК Ростов просто неимоверно. Бердыев-тренер Европейского уровня, ему надо в сборную России!!! Будет идеально-выстроенная защита и хорошие контратаки, так же возможно даже и игра в атакующий футбол, ведь игроки сборной России получше чем Ростова. При всём уважении к Леониду Слуцкому, он хороший тренер, ну у него всё на один лад, он не хочет какие-то новые схемы построить, уже давно пора менять центральную защиту!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      koka7751 1 апреля 2016, 19:02

      Ростов - вперёд!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      klkl 1 апреля 2016, 18:23

      Жирный червяк вылез)))

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 апреля 2016, 18:22

      Бестактно, как и всё от Червя, ага.

      2
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