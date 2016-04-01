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    Яхович: «Если кто-то в «Крыльях Советов» думает о вылете в ФНЛ, может собирать вещи и уходить»

    Нападающий «Крыльев Советов» Адис Яхович заявил, что никто из самарской команды не думает о возможном вылете клуба в ФНЛ. Напомним, на данный момент волжане занимают в турнирной таблице РФПЛ 12-е место.

    «Никто из нашей команды не думает о ФНЛ, даже мыслей таких нет. Если об этом кто-то думает, может собирать вещи и уходить, я так считаю. Напротив, у нас все верят в себя и поддерживают друг друга, так дело обстоит сейчас, и думаю, что так будет и дальше.

    У нас одна команда, нам не нужно думать о вылете из Премьер-лиги, а надо обыгрывать прямых конкурентов. До конца чемпионата осталось девять матчей, чтобы остаться в лиге, нам надо одержать четыре-пять побед. И обязательно обыгрывать конкурентов – впереди у нас матчи с «Мордовией», «Уфой», «Анжи», – сказал Яхович.

    Источник: Р-Спорт

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    01.04.2016 17:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 1 апреля 2016, 17:54

      А пора бы и задуматься.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 апреля 2016, 17:35

      Думать может и не думают, но проигрывают, проигрывают, проигрывают...

      2
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