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    Блан: «Переговоры с Ибрагимовичем продолжаются»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан признал, что клуб старается удержать форварда Златана Ибрагимовича и ведет с ним переговоры о продлении контракта, который истекает летом.

    «Давайте немного потерпим. Переговоры с Ибрагимовичем продолжаются. Мы размышляем и обсуждаем все. У нас желание продолжить сотрудничество. Знаем, чего он хочет, знаем, чего хотим мы. Но нужно понимать, что придет день, когда каждому игроку нужно будет искать замену», – заявил он.

    Источник: Le Figaro

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    01.04.2016 16:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 1 апреля 2016, 17:26

      ЗАЧЕМ УХОДИТЬ ЕСЛИ ХОРОШО В ПСЖ!!???НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ ГОЛЫ ЗАБИВАЕТ И ЗАРПЛАТА ОТЛИЧНАЯ!!!!

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      Рейтинг: +15

      enhtur 1 апреля 2016, 17:22

      Пусть Ибра едет в АПЛ

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