Блан: «Переговоры с Ибрагимовичем продолжаются»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан признал, что клуб старается удержать форварда Златана Ибрагимовича и ведет с ним переговоры о продлении контракта, который истекает летом.

«Давайте немного потерпим. Переговоры с Ибрагимовичем продолжаются. Мы размышляем и обсуждаем все. У нас желание продолжить сотрудничество. Знаем, чего он хочет, знаем, чего хотим мы. Но нужно понимать, что придет день, когда каждому игроку нужно будет искать замену», – заявил он.