Дзюба: «ЦСКА играет без форвардов»

По мнению форварда «Зенита» Артема Дзюбы, армейцы не смогут гарантировать себе чемпионский титул, даже если обыграют петербургскую команду в предстоящем матче 22-го тура РФПЛ. Также футболист прокомментировал сильные и слабые стороны соперника.

«Не думаю, что в случае победы ЦСКА можно поздравлять с чемпионством. Хотя это будет так на 80%. Притом, что я не вижу у ЦСКА какого-то явного запаса. Они играют без форвардов. Уход Думбия дает о себе знать. Муса очень хорош, но он не совсем страйкер. Ему нужно пространство. Если оно есть, то он туда влетает, как ураган. Думаю, ЦСКА еще в любом случае придется побороться.

Действительно ли ЦСКА сейчас лучшая команда РФПЛ? Таблица отражает все. Если команда идет на первом месте, значит она этого заслуживает. Прошел 21 тур. Нельзя после стольких матчей возглавлять таблицу из-за фарта. Не бывает такого. Но впереди еще девять туров – повоюем», — сказал российский футболист.

Напомним, что встреча «Зенита» и ЦСКА пройдет 3 апреля. Начало матча в 19:30 по мск.