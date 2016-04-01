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Дзюба: «ЦСКА играет без форвардов»

1 апреля 2016, 14:58
18

По мнению форварда «Зенита» Артема Дзюбы, армейцы не смогут гарантировать себе чемпионский титул, даже если обыграют петербургскую команду в предстоящем матче 22-го тура РФПЛ. Также футболист прокомментировал сильные и слабые стороны соперника.

«Не думаю, что в случае победы ЦСКА можно поздравлять с чемпионством. Хотя это будет так на 80%. Притом, что я не вижу у ЦСКА какого-то явного запаса. Они играют без форвардов. Уход Думбия дает о себе знать. Муса очень хорош, но он не совсем страйкер. Ему нужно пространство. Если оно есть, то он туда влетает, как ураган. Думаю, ЦСКА еще в любом случае придется побороться.

Действительно ли ЦСКА сейчас лучшая команда РФПЛ? Таблица отражает все. Если команда идет на первом месте, значит она этого заслуживает. Прошел 21 тур. Нельзя после стольких матчей возглавлять таблицу из-за фарта. Не бывает такого. Но впереди еще девять туров – повоюем», — сказал российский футболист.

Напомним, что встреча «Зенита» и ЦСКА пройдет 3 апреля. Начало матча в 19:30 по мск.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дзюба Артем
Комментарии (18)
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MCJEKA777
1459513457
Ничья само то!
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pik54
1459513817
согласен, думаю будет ничья.
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С-Пб on-line
1459513930
Ты вообще должен быть мотивирован вдвойне, тихохо Д!
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1bear
1459515414
Желаю Зениту красивой игры и победы !
Ответить
Pourport
1459516713
Муса может из ничего гол слепить,это Артем не в штрафной пенальти выпрашивать!)
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grigkh
1459517273
Сборная России тоже играет без форвардов!
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koli4ka
1459529046
Сплошной автобусно-тролейбусный парк,без таксомотора, есстестно...
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RBW_
1459532914
Это чтобы шансы у сопов были)
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Cant Stop
1459610329
Деревянный Дзюба не только ногами но мозгом
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