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    Панов: «От «Спартака» никогда не знаешь, чего ждать»

    Экс-форвард сборной России Александр Панов признался, что не рискнул бы определить победителя в предстоящем матче 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак».

    «Я бы не рискнул здесь делать прогноз. «Ростов» молодцы, Бердыев с ними здорово работает, но у клуба есть серьезные финансовые проблемы. Как они скажутся на команде в решающей части сезона, тяжело сказать. От «Спартака» никогда не знаешь, чего ждать, плюс получил травму Промес. Для нынешнего «Спартака» голландец — это как Халк для «Зенита».

    Не хватает команде стабильности, хотя винить Аленичева в этом я бы не стал. У него очень неблагодарная работа. Понимаете, если футболист сыграл плохо, кто-то другой за него отработает, а если у тренера ничего не получается — его просто уберут, и никто его не подстрахует. Дождемся окончания сезона, и тогда уже будем делать выводы по Аленичеву», – приводит слова Панова «Российская Газета».

    Матч «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 2 апреля, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2016 10:33
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 1 апреля 2016, 15:21

      Спартак победит!!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > MCJEKA777 1 апреля 2016, 16:00

      нет

      -1
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