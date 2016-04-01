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    Батшуайи близок к переезду в Испанию

    Форвард «Марселя» Мичи Батшуайи попал в сферу интересов сразу трех серьезных европейских клубов. И все они из Испании. Речь идет об «Атлетико», «Валенсии» и «Вильярреале», сообщает Gol Digital. Кроме этого, ранее сообщалось об интересе к 22-летнму бельгийцу со стороны «Ювентуса» и «Вест Хэма».

    Стоит отметить, что совсем недавно футболист продлил свой контракт с «Марселем» до 2020 года. В текущем сезоне в 30 матчах чемпионата Франции на счету Батшуайи 13 голов и 11 результативных передач. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 14 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2016 08:21
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