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    Кьеллини может завершить карьеру после приезда в Россию

    Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассчитывает закончить карьеру в национальной команде после удачно проведенного чемпионата мира.

    «Я планирую выступить на чемпионате мира. Италия провела успешно два последних чемпионата Европы: в одном дойдя до финала, а во втором – уступив в четвертьфинале по пенальти Испании. Игра на чемпионатах мира для нас складывается в последнее время не так успешно.

    Мне хотелось бы завершить карьеру в сборной на позитивной ноте. Хотя попасть в финальную стадию будет сложно, учитывая отборочную группу во главе с Испанией», – приводит слова Кьеллини Sky Sport.

    Напомним, что ближайший чемпионат мира пройдет в России в 2018 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2016 06:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -12

      клoр 1 апреля 2016, 10:32

      все равно как игрок - полное говно. небольшая потеря

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      клoр > BYAKONERI 6 апреля 2016, 00:55

      ты что обиделся пидорок на правду? сочувствую. твой кьел это вонючий симулянт которого никто не уважает. и как игрок - говно еще раз для тебя дауна повторяю

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 апреля 2016, 10:19

      Все хотят сыграть на Чемпионате в России.

      0
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      Рейтинг: +38

      Genri 39 1 апреля 2016, 09:37

      лол

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