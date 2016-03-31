Буффон: «Барселона» встроила действия голкипера в командную игру»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает, что игра вратаря «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера не является новацией.

«То, что сейчас делает на поле Нойер, я уже показывал в составе «Пармы» под руководством Малезани, когда мы выиграли Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Италии. Тогда у меня была склонность к выходам и игре ногами. Действительно что-то новое придумала «Барселона» около 10 лет назад, встроив действия голкипера в командную игру», – считает Буффон.

Напомним, что Буффон принадлежал «Парме» в период с 1991 года до 2001.