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  • Мамаев: «Не понимаю людей, которые сидят на диванах и учат футболистов играть»

Мамаев: «Не понимаю людей, которые сидят на диванах и учат футболистов играть»

30 марта 2016, 20:16
15

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев рассказал, что всегда болел за национальную команду независимо от ее игры.

«Всегда искренне болел за нашу сборную, как бы она ни играла – она ведь одна у нас. И в 2002 очень переживал за наших ребят, которые тогда были совсем молодыми – Кержаков, Сычев, помню слезы после вылета с чемпионата мира. Как болельщик я никогда не был критически настроен по отношению к сборной. Всегда верил, что наши – лучшие», – сказал Мамаев.

По мнению футболиста, непрофессионалам не стоит критиковать игроков.

«То, что сегодня нашу сборную любят потроллить – это часть нашего менталитета, от этого никуда не деться. Я на это внимания не обращаю. Я не понимаю людей, которые сидят на диване и учат играть профессиональных футболистов: мы же не лезем в их работу».

Источник: Чемпионат.ком
Россия Краснодар Россия Мамаев Павел
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Federalll
1459359703
Мамаев: «Не понимаю людей, которые сидят на диванах и учат футболистов играть» После такого выпада руководители клубов и "высокие" гости вип-лож нервно заёрзали попами :)))
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Гранит
1459361618
Я согласен с Павлом по поводу "обоср..." мы любим всегда.Все знатоки и профи.А все ли на своей работе не "косячат"???Игра показала в скорости принятия решений,открываний и т.д. мы хуже.Но это наши парни.Других пока нет.Удачи нам всем!!!
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alp
1459362207
моск надо включать. что "футболисты" играют, что люди с диванов - результат один - проигрышь. так зачем платить бешеные бабки "футболистам", если можно диванных выпускать просто за честь выступить за страну. Зато хоть стыдно не будет
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kotmyshka
1459362508
Никто не учит Роналду, Месси и других настоящих профессионалов.
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Grs
1459363854
Еще бы лезли... Тарасов укусил что-ли? Люди с дивана не для вас работают, чтобы лезть в их работу. А вот футболисты работают именно для болельщиков, которые имеют полное право, не то что критиковать, но и ругать. даже матом, в некоторых случаях.
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андрей андреев
1459365163
Лезут,ещё как. Мы как сделаем какое-нибудь га-но(столярка),люди говорят-"Хреново сделали" А мы в ответ-"Не надо нас критиковать,работаем как футболисты" ))))
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Tri
1459366277
Это его так Андрей Аршавен научил так говорить , когда в Краснодаре жил наверное.
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nemolod
1459367374
Футболисты (особенно игроки сборной )сами должны понимать,что прежде всего они выступают за свою страну и для народа,в том числе и диванной публики! А насчет непрофессионалов-так не зря говорится,что со стороны всегда виднее! Критика закончится ,когда начнете хоть что-то выигрывать так как это было на Евро-2008!
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BANNIKOV1970
1459368089
Пока что вы недофутболисты ёпт!Сначала сыграй как футболист!
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Syavko0261
1459372566
перестаю уважать этого футболиста !!!
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