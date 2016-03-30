Мамаев: «Не понимаю людей, которые сидят на диванах и учат футболистов играть»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев рассказал, что всегда болел за национальную команду независимо от ее игры.

«Всегда искренне болел за нашу сборную, как бы она ни играла – она ведь одна у нас. И в 2002 очень переживал за наших ребят, которые тогда были совсем молодыми – Кержаков, Сычев, помню слезы после вылета с чемпионата мира. Как болельщик я никогда не был критически настроен по отношению к сборной. Всегда верил, что наши – лучшие», – сказал Мамаев.

По мнению футболиста, непрофессионалам не стоит критиковать игроков.

«То, что сегодня нашу сборную любят потроллить – это часть нашего менталитета, от этого никуда не деться. Я на это внимания не обращаю. Я не понимаю людей, которые сидят на диване и учат играть профессиональных футболистов: мы же не лезем в их работу».