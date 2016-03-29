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    Бальдивьесо: «Не планируем персонально играть против Месси»

    Наставник сборной Боливии Хулио Сесар Бальдивьесо считает, что в современном футболе нет смысла играть персонально в обороне, даже если твой соперник - Лионель Месси.

    «Мы не планируем персонально играть против Месси. В футбол играют 11 на 11. А мы – команда. Уже тот факт, что против тебя играет лучший в мире футболист – должен быть отличной мотивацией для любого игрока», – приводит слова Бальдивьесо Ole.

    Напомним, что Боливии предстоит провести выездной матч шестого тура отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Аргентины.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.03.2016 08:45
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