«Ювентус» готов доплатить «Реалу», чтобы он отказался от возможности выкупа Мораты

«Ювентус» пытается всеми силами удержать форварда Альваро Морату, на приобретение которого рассчитывает «Реал». Напомним, что испанец перешел в стан «бьянконери» как раз из мадридского клуба, у которого по договору со «старой синьорой» есть право обратного выкупа нападающего за 30 миллионов евро. Туринский клуб, в свою очередь, готов доплатить «сливочным», чтобы оставить игрока у себя.

В текущей Серии А Мората принял участие в 28-ми матчах, записав на свой счет шесть мячей и три голевых передачи.