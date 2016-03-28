Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тетрадзе останется в «Енисее» по просьбе футболистов

    Главный тренер «Енисея» Омари Тетрадзе продолжит работу в красноярском клубе. Напомним, что после поражения от «Тосно» (1:3) в матче 28-го тура первенства ФНЛ Тетрадзе заявил, что подает в отставку. Однако, футболисты команды выразили поддержку своему тренеру, отговорив его от ухода.

    «Омари Тетрадзе и весь тренерский штаб остаются в команде и будут готовить ее к следующим матчам», – заявил пресс-атташе «Енисея» Евгений Горбунов Sibnovosti.ru.

    Считается, что одной из причин попытки ухода Тетрадзе стало недавнее заявление президента «Енисея» Виктора Кардашова, который в очередной раз подчеркнул, что красноярцам пока рано задумываться о Премьер-лиге.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.03.2016 09:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11